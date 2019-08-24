فرض حظر التجوال إثر نزاع قبلي في بورتسودان

المصدر: الخرطوم - وكالات

تشهد مدينة بورتسودان شرقي السودان، حالة من الاحتقان والتوتر الشديدين بسبب صراع بين اثنين من المكونات الاجتماعية للمدينة خلّف قتيلاً وعشرات الإصابات.

وأوفد المجلس السيادي بنحو عاجل، بعض أعضائه إلى المدينة للوقوف على التوترات الأمنية، حسبما صرح بذلك عضو المجلس الفريق شمس الدين كباشي. ويضم الوفد عضو مجلس السيادة المستشار القانوني حسن شيخ إدريس، إضافة إلى رئيس أركان القوات البرية ونائب مدير جهاز المخابرات، ومدير الشرطة.

وحسب شهود عيان فإن قوات من الجيش انتشرت في كل تقاطعات بورتسودان، تحديداً حي الرياض الذي تقطنه قبيلة (البني عامر)، وحي الفِلب الذي تقطنه قبيلة (النوبة)، وفصلت بين الطرفين وسط توتر شديد. كما قررت الحكومة المحلية فرض حظر التجوال في المدينة اعتبارا من السابعة مساء حتى الرابعة صياحا. وتعد أحداث بورتسودان امتدادا لأخرى وقعت في أوقات سابقة بعدد من مدن الشرق بينها القضارف وخشم القربة وكسلا، بين ذات المجموعتين وهما «النوبة والبني عامر». وأعلنت لجنة أطباء السودان المركزية وفاة شخص وإصابة نحو 49 شخصاً خلال الأحداث التي شهدها حي النعيم بورتسودان مساء الأربعاء. وناشدت اللجنة الأطباء بضرورة التوجه إلى المستشفيات التي استقبلت الإصابات لإسعاف الجرحى.