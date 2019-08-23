الجيش السوري يفرض طوقاً خانقاً على المعارضة في حماة

المصدر: وكالات

يتقدم الجيش السوري في مجموعة من البلدات في ريف حماة الشمالي بشمال غرب البلاد بعدما فرض "طوقا خانقا" على مقاتلي المعارضة، حسبما ذكرت محطة تلفزيون الإخبارية السورية الرسمية، الجمعة.

وفي بث حي من مدينة خان شيخون القريبة، أضافت المحطة أن القوات الحكومية سيطرت على أكثر من 12 تلا، وتوسع نطاق سيطرتها على طريق رئيسي هناك.

وأضافت أن معظم المنطقة، التي تضم بضع مدن وضواحيها ظلت تحت سيطرة المعارضة لسنوات، أصبحت الآن إما تحت سيطرة الجيش أو في مرمى نيرانه.

وكانت القوات الحكومية السورية فتحت ممرا، الخميس، أمام الراغبين في مغادرة مناطق المعارضة المسلحة في شمال غرب البلاد، حيث حقق هجوم للجيش مكاسب على الأرض.

وهرب عشرات الآلاف تجاه الحدود التركية، خلال الأيام القليلة الماضية، في ظل هجمات جوية وبرية على أجزاء من إدلب وحماة في الشمال الغربي، حيث آخر معقل كبير للمعارضة.

وتقول الأمم المتحدة إن مئات قتلوا منذ بدء الهجوم في نهاية أبريل، وإن أكثر من 500 ألف نزحوا منذ ذلك الحين. واتجه معظم النازحين إلى مناطق أعمق في قلب الجزء الواقع تحت سيطرة المعارضة وباتجاه الحدود، بينما فر نحو 30 ألفا إلى مناطق تسيطر عليها الحكومة.