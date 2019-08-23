فعاليات يمنية لـ « البيان»: الإخوان وراء الحملة المشبوهة على الإمارات

المصدر: الرياض، صنعاء - البيان، وكالات

استنكرت فعاليات أكاديمية وشعبية يمنية محاولات حزب الإصلاح الإخواني في اليمن الإساءة للجهود الإماراتية التاريخية في دعم اليمن، وذلك عبر لجوء عناصر «الإخوان» إلى التخفي وراء الشرعية، مستغلين تغلغلهم في العديد من الإدارات الأمنية والسياسية.

وقال مراقبون يمنيون إن حزب الإصلاح «الإخواني» سعى لحرف بوصلة الحرب ضد ميليشيا الحوثي، تطبيقاً لتوجيهات قيادة التنظيم الدولي للإخوان، وبما يتناسب مع مشاريع إقليمية معادية للتحالف العربي، معتبرين أن الهجوم على الإمارات مقدمة لمهاجمة السعودية، لا سيما أن وسائل إعلام تابعة لحزب الإصلاح الإخواني ممولة من قطر، وتهاجم السعودية باستمرار.

وميدانياً، تمكّنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، من اعتراض وإسقاط طائرتين من دون طيار «مسيّرة» أطلقتهما ميليشيا الحوثي من محافظة عمران باتجاه خميس مشيط في السعودية.

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