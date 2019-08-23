التحالف: الطلعات الجوية لا تتطلب موافقة الحكومة العراقية

المصدر: عواصم- وكالات

أكد التحالف الدولي في الحرب ضد تنظيم داعش الإرهابي، تعليقاً على قرار ضبط الأجواء العراقية، ومنع تسيير أي طائرة في أجواء البلاد إلا بإذن من رئيس الوزراء، أن الطلعات الجوية الطارئة في العراق لا تتطلب موافقة الحكومة العراقية.وأوضح الناطق باسم التحالف جيمس راولنسون، أن التحالف مخول من قبل الحكومة لتوفير إسناد طارئ لكل من القوات الأمريكية والعراقية في حال حدوث خطر.

وهذا يشمل تعرض أحد أفراد الجيش العراقي والأمريكي لإصابات تهدد حياته، أو في حال كون القوات في صدام مع العدو وتتطلب الحالة إسناداً جوياً فورياً.

مكافأة أمريكية

في غضون ذلك، أعلنت الخارجية الأمريكية أنها ستقدم مكافأة قدرها 5 ملايين دولار مقابل معلومات تسمح بتحديد أماكن وجود 3 قياديين في داعش. وجاء في بيان للخارجية، أن القياديين الثلاثة في التنظيم هم: أمير محمد سعيد عبد الرحمن المولى، وسامي جاسم محمد الجبوري، ومعتز نعمان عبد نايف نجم الجبوري.

المنفذ جاهز

إلى ذلك، أعلن مجلس محافظة الانبار، أن منفذ القائم الحدودي مع سوريا أصبح جاهزاً لإعادة افتتاحه، وبغطاء أمني عراقي. وقال الناطق باسم المجلس عيد عماش، أن "منفذ القائم سيتم اعادة افتتاح بداية الشهر المقبل، وان القوات الأمنية العراقية حصرا هي التي ستتولى حماية المنفذ".