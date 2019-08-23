رئيس الوزراء الفلسطيني يعلن صرف رواتب الموظفين العموميين بنسبة 110%

المصدر: رام الله - وكالات

أكد رئيس الوزراء الفلســـطيني د. محمد اشتية، أن رواتب الشـــهر المقبل ستكون بنسبة 110%، حيث سيتم دفع 60% من راتب شهر أغســطس للموظفين العموميين، إضافة إلى 50% استكمالاً للشهر الأول بداية الأزمة المالية.

جاء ذلك خلال كلمته فــي إطلاق المؤتمر العام السادس للاتحاد العام للمعلمين، أمس، بمدينة رام الله، بحضور عدد من أعضاء اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح، ووزراء، وأعضاء الاتحاد، وحشد من المعلمين.

وأوضح رئيس الوزراء أن «الأزمـــة الناتجة عن استمرار احتجاز الاحتلال لأموالنا ما زالت قائمة، لكننا توصلنا لتفاهمات حول ضريبة المحروقات (البلو) مع إسرائيل، ما يعني أننا سنبدأ باستيراد البترول من دون هذه الضريبة».

وأضاف: «ذاهبون إلى استراتيجية جديدة فهذه الحكومة مركب رئيسي في المشروع الوطني، ولذلك بدأنا استراتيجية الانفكاك التدريجي من العلاقة الكولونيالية مع الاحتلال، أوقفنا التحويلات الطبية إلى إسرائيل وعززنا عمقنا العربي في الأردن والعراق، وسوف نستورد البترول من الـــعراق، لأن الفاتورة الشـــهرية للوقود الفلسطيني 650 مليون شيكل فنحن نستهلك 3 ملاييــن لتر يومياً، وإذا وجدنا بديلاً نريد أن ننفك عن الاحتلال، ونحن الآن نعزز المنتوج الوطني، لمواجهة منتوج المحتل، ونتمنى على المعلمين أن يكونوا ماكينة التعبئة الوطنية لأطفالنا، ليكونوا رقباء علينا إن استهلكنا بضائع إسرائيلية».