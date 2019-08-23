غارات على غزة وصواريخ على المستوطنات

المصدر: الأراضي المحتلة - وكالات

قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، فجر أمس، مواقع في قطاع غزة بذريعة الرد على إطلاق صاروخ باتجاه مستوطنات غلاف غزة، فيما اعتقلت قوات الاحتلال 17 فلسطينياً، بينهم حراس في المسجد الأقصى المبارك.

وقصف طيران الاحتلال الحربي موقعاً بحرياً فلسطينياً بذريعة الرد على إطلاق قذيفة هاون، انفجرت في منطقة مفتوحة قرب إحدى مستوطنات المجلس الإقليمي «سدوت نيغيف».

وقال الناطق باسم جيش الاحتلال إنه تم رصد عملية إطلاق قذائف أخرى من قطاع غزة باتجاه مستوطنات الغلاف، وإن الجيش رد باستهداف مواقع أخرى في شمالي القطاع.

من جهتها، قالت مصادر فلسطينية: إن طائرات الاحتلال قصفت مواقع عدة في قطاع غزة، مشيرة إلى أن طيران الاحتلال استهدف موقع البحرية الواقع غرب مدينة غزة بثلاث غارات متتالية فيما سُمع دوي انفجار قوي جنوب مدينة غزة.

كما دوت أصوات الانفجارات شمال ووسط القطاع، فيما أطلق الاحتلال قنابل الإنارة على منطقة صوفا على الحدود الشرقية للقطاع.

وهذه ثالث مرة يتم فيها إطلاق قذائف من قطاع غزة على المستوطنات منذ يوم الجمعة الماضي، بينما شنت إسرائيل غارات عدة على مناطق في القطاع المحاصر.

في سياق آخر، اعتقلت قوات الاحتلال، فتاتين وشابين، بينهم أحد حراس المسجد الأقصى المبارك. وأوضح فراس الدبس مسؤول العلاقات العامة والإعلام في دائرة الأوقاف الإسلامية أن قوات الاحتلال اعتقلت بدر الرجبي - أحد حراس المسجد الأقصى المبارك - أثناء عمله في مصلى باب الرحمة داخل الأقصى.

وأضاف الدبس أن قوات الاحتلال اعتقلت الفتاتين مدلين عيسى وشفاء أبو غالية والشاب حبيب أبو شوشة من محيط مصلى باب الرحمة. وأضاف الدبس أن شرطة الاحتلال حاولت إخلاء محيط باب الرحمة تزامناً مع اقتحامات المستوطنين للأقصى، ودفعت مصلين من النسوة والشبان عن المكان لتسهيل اقتحامات المستوطنين، ثم قامت قوة أخرى ونفذت اعتقالات من المكان لفتاتين و3 أطفال كانوا برفقتهما، كما اعتقلت الحارس الرجبي أثناء تواجده بالمكان. وأضاف أن شرطة الاحتلال مددت توقيف رئيس الوحدة المسائية الثانية لحراس المسجد الأقصى أشرف أبو ارميله، بعد استدعائه للتحقيق.

كما اعتقلت قوات الاحتلال 13 فلسطينياً من الضفة الغربية غالبيتهم من محافظة جنين. وبين نادي الأسير أن خمسة شبان جرى اعتقالهم من محافظة جنين غالبيتهم أسرى سابقين، فيما جرى اعتقال فتى من بلدة بيت ليد في محافظة طولكرم وهو لؤي راشد مصلح (19 عاماً)، ومن محافظة الخليل اعتقل عيسى مهدي الجعبري، إضافة إلى شابين آخرين من محافظة رام الله والبيرة وهما: ماجد فوالحة من بلدة سنجل، ومحمد حسين الغول (18 عاماً) من بلدة سلواد.

يُضاف إلى المعتقلين أربعة مقدسيين من بلدة العيسوية، ثلاثة منهم أسرى سابقين.