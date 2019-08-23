الميليشيا الحوثية ترفض الإفراج عن مدير بنك وعدد من موظفيه

المصدر: صنعاء - وكالات

رفضت ميليشيا الحوثي الانقلابية طلباً من إدارة وموظفي بنك اليمن الدولي، بالإفراج عن مدير البنك، أحمد ثابت العبسي، وعدد من موظفي البنك الذين اعتقلتهم الميليشيا مطلع أغسطس الجاري في صنعاء. يأتي ذلك فيما طالبت جمعية البنوك الخليجية ومقرها البحرين بالإفراج عن الخبير الاقتصادي، أحمد ثابت العيسي، ونددت باعتقاله. وقالت الجمعية، إن العبسي يقبع في قبضة سلطة الأمر الواقع في صنعاء

. وطالبت ميليشيا الحوثي بسرعة إطلاق سراح الخبير العبسي عضو الجمعية. وقالت إن رجال المال والأعمال والمصرفيين يفترض بقاؤهم بعيدين عن الصراعات السياسية، ولا يمكن مطلقاً الزج بهم في المعتركات.

ويقبع الخبير الاقتصادي، أحمد ثابت العبسي، مدير بنك اليمن الدولي في معتقل الميليشيا منذ بداية أغسطس الجاري، دون أن يسمح لأسرته ولا مسؤولي البنك الذي يديره بزيارته منذ تم اختطافه وسيارته من قلب صنعاء. ونقلت مواقع إخبارية محلية عن أحد موظفي البنك، إنّ الحوثيين اختطفوا العبسي واثنين آخرين من إدارة البنك زهير فاضل من «قنوات التوصيل» ونجم الشهاري من «إدارة IT».

وأشار الموظف إلى أن العبسي طالب قيادات في الميليشيا بدفع مبالغ مالية مستحقة للبنك، إلّا أنّ الميليشيا رفضت وسجنته. ويفرض الحوثيون جبايات وإتاوات على رجال الأعمال والتجار اليمنيين في المناطق الواقعة تحت سيطرتهم منذ انقلابهم على السلطة الشرعية في سبتمبر 2014.