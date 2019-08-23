متفرّقات يمنية

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كشف تقرير حقوقي يمني عن ارتكاب ميليشيا الحوثي، 2726 حالة انتهاك لحقوق الإنسان في عموم مديريات محافظة صنعاء خلال النصف الأول من العام الجاري. وأضح التقرير الصادر، أمس، عن منظمة شهود لحقوق الإنسان، أن الانتهاكات المرصودة توزعت ما بين 19 حالة قتل عمد و29 حالة إصابة و266 حالة اختطاف و110 حالات تعذيب وإخفاء قسري.

ورصدت 162 حالة تجنيد لأطفال دون السن القانونية، و238 حالة تهديد وترويع للأطفال والنساء أثناء اقتحام البيوت، فضلاً عن تشريد 401 أسرة، وتهجير 388 شخصاً من منازلهم وقراهم بشكل قسري.

ووثّق التقرير، 1113 حالة انتهاك للممتلكات العامة والخاصة توزعت بين نهب واقتحام منازل وسطو على أراضي المواطنين، ونهب الشركات والمؤسسات التجارية في المحافظة. وصنفت المنظمة، 724 حالة انتهاك كعقاب جماعي مارسته الميليشيا ضد المدنيين في القرى والمديريات، أبرزها إقامة نقاط تفتيش ومعسكرات تدريبية للتجنيد بالقرب من المناطق الآهلة بالسكان بالمحافظة. 400000

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أنّ حملة التلقيح ضد الكوليرا وصلت إلى 400 ألف شخص في عدن وتعز والضالع. وقال ممثل المنظمة في اليمن، الطاف موساني، أن أكثر من 800 عامل صحي شاركوا في حملة التلقيح ونجحوا في الوصول إلى مئات الآلاف من الأشخاص في هذه المناطق ذات الأولوية في التطعيم ضد الكوليرا. وقد شهدت الأشهر الأولى من عام 2019 الجاري، زيادة في حالات الإسهال المائي الحاد المبلغ عنها في أكثر من 95 في المئة في المحافظات، و536 حالة اشتباه و 773 حالة وفاة مرتبطة بها.