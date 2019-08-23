ضبط 100 كلغ من الحشيش قبل وصولها للحوثيين

المصدر: الجوف- وكالات

أعلنت الأجهزة الأمنية اليمنية، عن ضبط كمية من مادة الحشيش المخدر كانت في طريقها إلى مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي.

وقال مصدر أمني في محافظة الجوف، إن أجهزة الأمن في إحدى النقاط الأمنية ضبطت كمية تقدر بـ100 كيلوغرام من مادة الحشيش كانت في طريقها إلى الميليشيا في صنعاء. يذكر أن الأجهزة الأمنية اليمنية تضبط بشكل متكرر شحنات كبيرة من الحشيش والمخدرات في طريقها إلى المحافظات، التي تقع تحت سيطرة الحوثيين، وسط ترجيحات عن تورط النظام الإيراني في ذلك. وأتلفت السلطات اليمنية، في وقت سابق، أطناناً من الحشيش عقب عمليات ضبط لعصابات التهريب التابعة للميليشيا.