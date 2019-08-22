رئيس الحكومة التونسية يفوض مهامه لوزير الوظيفة العمومية

المصدر: ا ف ب

أعلن رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد "الخميس" تفويض صلاحياته لوزير الوظيفة العمومية طيلة حملة الانتخابات الرئاسية المبكرة، وهو من أبرز المرشحين لها.

وقال الشاهد في كلمة بثها التلفزيون الحكومي "لغلق باب التأويلات واستعمال امكانيات الدولة وحرصا مني على نزاهة وشفافية الانتخابات، اعلن اليوم وطبقا للدستور أنني قررت تفويض صلاحياتي كرئيس حكومة لوزير الوظيفة العمومية كمال مرجان الى آخر يوم من الحملة الانتخابية".

وكان الشاهد أحد أبرز المرشحين لانتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها في 15 سبتمبر، اعلن أنه تخلى عن الجنسية الفرنسية.

وفي عام 2016 عندما كان في الأربعين من العمر، تم تعيين الشاهد كأصغر رئيس وزراء من قبل الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي خلفا لحبيب الصيد.

وستجري الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في 15 سبتمبر.

وتم تقريب موعد هذه الانتخابات التي كانت مقررة اواخر العام بعد وفاة السبسي الذي كان في عام 2014 أول رئيس منتخب ديمقراطيا في تاريخ تونس الحديث.

وتمت المصادقة على 26 مرشحا بينهم الشاهد، في حين تم رفض 71 غيرهم بعد فحص أولي للملفات، حسبما أعلنت في 14 الشهر الحالي هيئة الانتخابات في تونس.

وسيتم نشر القائمة النهائية في 31 أغسطس.

