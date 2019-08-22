النائب العام السعودي يوجه بالقبض على شخص يسيء للتعليم

المصدر: البيان الالكتروني

أصدر النائب العام السعودي سعود بن عبدالله المعجب أمر قبض وإحضار بحق أحد الأشخاص تم رصده من قبل وحدة الرصد في النيابة العامة، نشر عبر حسابه في "توتير" مقطع فيديو يظهر فيه استخدامه لأحد الأطفال وهو يهدد ويتوعد بسلاح أبيض ويسئ للتعليم.

وبحسب صحيفة "الرياض" السعودية ان هذه السلوكيات منطوية على أفعال مجرمة طبقاً لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية، فضلاً عما يولده لدى الطفل من نزعة عدوانية وروح الكراهية للأخر، وانتهاك لبراءة الطفولة، ووجه باستكمال الإجراءات النظامية للواقعة في ضوء نظام الإجراءات الجزائية.

يذكر أن المقطع المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي "تويتر" ظهر من خلاله شاب يقول لطفل أن النساء ستدرسكم، حيث قام الطفل بالرد بالتهديد بقتل من تدرسه وذلك من خلال تزويد بسلاح أبيض.

