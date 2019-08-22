تعليق رسمي على ضرب ضابط إيراني لسيدة عراقية

المصدر: وكالات

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحَّاف في بيان مقتضب تلقته وكالة الأنباء العراقية، الخميس، أن الوزارة تتابع باهتمام بالغ قضية المواطنة العراقية التي تعرضت للضرب في مطار مشهد.

وأضاف أن "العراق يتعامل مع الوافدين إلى أراضيه بكل إنسانية واحترام.. وندعو جميع دول العالم أن تتعامل بالمثل مع العراقيين المتواجدين على أراضيها".

وكان شريط فيديو ظهرت فيه سيدة عراقية تقول إنها تعرضت للضرب من قبل ضابط إيراني في مطار مشهد، أثار غضبا واسعا، الأمر الذي استدعى تعليقا رسميا من بغداد.

وظهرت السيدة، في الفيديو الذي نشره ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي تتحدث عن واقعة تعرضها للضرب وسقوطها على الأرض.

ووثق الفيديو أثار كدمات واضحة قرب عين السيدة الخمسينية، التي أكدت أنها لم تعرف سبب تعرضها للضرب، متحدثة عن سوء معاملة أبداه الضابط الإيراني.