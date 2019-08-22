«السيادي» يؤدي اليمين في السودان

المصدر: الخرطوم - وكالات

أدى رئيس وأعضاء المجلس السيادي في السودان اليمين الدستورية، وعقدوا أول اجتماع لهم متعهدين بتحقيق التحول الديمقراطي في البلاد. وأدى الأعضاء اليمين الدستورية، أمام رئيس المجلس عبد الفتاح البرهان، ورئيس القضاء المكلف عباس علي بابكر. وعقد أعضاء المجلس السيادي أول اجتماع له بعد أداء اليمين، برئاسة البرهان في القصر الجمهوري بالعاصمة الخرطوم.

وكشف أعضاء من المجلس عن بعض القرارات والأفكار التي صدرت من اجتماعهم الأول، وذلك في مؤتمر صحافي لممثلي الحرية والتغيير. وأكد عضو المجلس، محمد الفكي، أن مسألة رئيس مجلس القضاء والنائب العام، تم إرجاؤها لوقت لاحق.

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