بطاقة حج ذكية تغني عن جواز السفر

المصدر: الرياض ـ د ب أ

تبدأ السعودية تطبيق مشروع «بطاقة الحج الذكية»، خلال موسم الحج المقبل، التي ستغني الحاج عن تقديم جواز سفره. وسيتم طبع البطاقة في بلد الحاج حيث سيحملها أثناء دخوله أراضي المملكة.

وكشف وزير الحج والعمرة الدكتور محمد بنتن، أمس، عن أن البطاقة الذكية تتميز بتخزين معلومات الحاج الشخصية والطبية والسكنية. كما يمكن من خلالها تقديم خدمات عن إرشاد التائهين، ويستطيع ضيوف الرحمن، من خلالها، سحب الأموال، والدخول إلى المخيمات المخصصة. من جانبها، ذكرت مصادر أن قيمة البطاقة الذكية، التي سيتم إطلاقها لن تزيد على 100 دولار أمريكي.