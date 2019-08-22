قوات الاحتلال تعتقل سبعة فلسطينيين بينهم فتاة

المصدر: رام الله - وكالات

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة قبل الماضية سبعة فلسطينيين على الأقل من الضفة، بينهم فتاة من مخيم شعفاط، وطفلة تبلغ من العمر 13 عاماً من قلقيلية.

وبين نادي الأسير أن أربعة شبان جرى اعتقالهم من القدس، بينهم فتاة وهم: صبحي المصري، وأدهم سبتة، ومهند مطرية، إضافة إلى فتاة لم تعرف هويتها.

كما جرى اعتقال آخر من بلدة الزاوية في محافظة سلفيت وهو عبد زهدي شقير (20 عاماً)، وآخر من بلدة بديا وهو قصي أسعد أحمد طه (17 عاماً).

ومن محافظة قلقيلية اعتقل الاحتلال طفلة تبلغ من العمر 13 عاماً.

كما اعتقلت قوات الاحتلال هبة أحمد اللبدي من محافظة جنين، وذلك خلال مرورها من معبر الكرامة خلال توجهها إلى الأردن.