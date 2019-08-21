الفريق عبد الفتاح البرهان يؤدي اليمين رئيسا للمجلس السيادي في السودان

المصدر: وكالات

أدى الفريق عبد الفتاح البرهان الأربعاء اليمين رئيسا للمجلس السيادي الذي سيحكم السودان خلال مرحلة انتقالية مدتها 39 شهرا نحو الحكم المدنيّ.

وذكرت وكالة الأنباء السودانية (سونا) أنّ "الفريق أول عبد الفتاح البرهان أدى اليمين رئيسا للمجلس السياديّ".

وكان الفريق الركن شمس الدين كباشي رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري الانتقالي أعلن أمس الثلاثاء أن البرهان رئيس المجلس أصدر مرسوما دستوريا بتعيين مجلس السيادة.

ووفقا لوكالة (سونا) يضم المجلس، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبدالرحمن/ رئيساً لمجلس السيادة ، والفريق أول محمد حمدان دقلو/ عضواً ، والفريق الركن شمس الدين كباشي إبراهيم/ عضواً، والفريق الركن ياسر عبد الرحمن حسن العطا/ عضواً، واللواء الركن مهندس/ إبراهيم جابر كريم/ عضواً، والأستاذ/ حسن محمد إدريس قاضي/ عضواً ، والدكتور الصديق تاور كافي/ عضواً ، والأستاذ / محمد الفكي سليمان/ عضواً، و الأستاذ/ محمد حسن عثمان التعايشي/ عضواً، والأستاذة/ عائشة موسى سعيد/ عضواً ، والأستاذة/ رجاء نيكولا عيسى عبد المسيح/ عضواً.