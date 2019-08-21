إسرائيل تلمّح إلى مسؤوليتها عن غارات في العراق

المصدر: كييف - د.ب.أ

ألمح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، إلى أن بلاده كانت وراء الغارات الجوية الأخيرة التي استهدفت مواقع إيرانية في العراق.

وأكد نتانياهو في تصريحاته التي أدلى بها مساء الاثنين ونقلتها صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» الإلكترونية، أن إسرائيل «ستواصل العمل عسكرياً كلما وحيثما كانت هناك حاجة للقيام بذلك». وعن الهجمات الأخيرة على المنشآت العسكرية في العراق، والتي تنسب إلى إسرائيل، قال نتانياهو للصحفيين خلال مؤتمر صحفي في كييف، حيث يقوم حالياً بزيارة إلى أوكرانيا، «إن إيران ليس لديها حصانة في أي مكان».

وقال نتانياهو إن الإيرانيين ما زالوا يهددون إسرائيل بالإبادة، وأنهم يقومون ببناء قواعد عسكرية في أنحاء الشرق الأوسط لتنفيذ ذلك الهدف، مشيراً إلى أن الاتفاق النووي لعام 2015 هو السبب وراء العدوان الإيراني المتزايد.

وأضاف: «سنتصرف ضدهم، أينما كان ذلك ضرورياً، ونحن نتصرف حالياً بالفعل».

وتأتي زيارة نتانياهو لكييف قبل أقل من شهر من إجراء الانتخابات العامة، التي من المقرر أن يخوضها في سبتمبر، للتنافس على منصب رئيس الوزراء. وتعتبر قاعدة الناخبين الإسرائيليين الذين لهم علاقات مع الاتحاد السوفيتي السابق، عاملاً مهماً. وكانت آخر زيارة قام بها رئيس وزراء إسرائيلي لأوكرانيا قبل عشرين عاماً. وقد قام نتانياهو بتلك الزيارة.