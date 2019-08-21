بومبيو: داعش يكتسب قوة وخطر عودته قائم

المصدر: واشنطن - رويترز

أقر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن تنظيم داعش الإرهابي يكتسب قوة في بعض المناطق خاصة في سوريا والعراق.

وأضاف في مقابلة أمس، مع شبكة «سي.بي.إس» أن «الأمر معقد. هناك قطعاً أماكن يتمتع فيها داعش اليوم بقوة أكبر مما كان عليه قبل ثلاث أو أربع سنوات»، لكنه قال إن قدرته على تنفيذ هجمات تضاءلت. وقال وزير الخارجية الأمريكي إن ما يسمى «دولة الخلافة» التي أعلنها التنظيم لم يعد لها وجود، وإن قدرته على شن هجمات باتت أصعب بكثير.

وجاء رد بومبيو لدى سؤاله حول تقرير لـ«نيويورك تايمز» حول اكتساب تنظيم داعش الإرهابي لمزيد من القوة في بعض المناطق في سوريا والعراق. وقال الوزير الأمريكي إن خطة القضاء على «داعش» تم تنفيذها بالتعاون مع 80 دولة وكانت ناجحة جداً.

وأضاف أنه على الرغم من ذلك هناك دائماً خطر ظهور الجماعات الإرهابية مجدداً بما في ذلك القاعدة وداعش.