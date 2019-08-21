الحريري: لست أنا من يحدد العقوبات الأمريكية

قال رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، إنه يأمل عدم فرض أمريكا عقوبات على لبنان، مشيراً إلى وجود علاقات جيدة مع وزارة الخزانة الأمريكية.

جاءت تصريحات الحريري عقب عودته الثلاثاء من الولايات المتحدة وخلال حضوره افتتاح مرحلة التوسعة الجديدة لمطار رفيق الحريري الدولي في بيروت. ورد رئيس الوزراء اللبناني على سؤال حول موضوع العقوبات الأمريكية على لبنان بقوله:

«لست أنا من يحدد العقوبات، الحكومة الأمريكية واضحة في كيفية مقاربة الموضوع بشكل واضح، والعقوبات على بعض الدول والشخصيات أو المؤسسات أو الجمعيات واضحة»، مؤكداً أنه «لدينا علاقة جيدة جداً مع وزارة الخزانة الأمريكية ونتابع العلاقة بشكل حثيث، وإن شاء الله هذا الموضوع لا يحصل».

وكان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، قد قال، إن العقوبات التي فرضتها بلاده على مسؤولين كبار في حزب الله اللبناني هي جزء من جهود أمريكا لمواجهة النفوذ الفاسد لحزب الله في لبنان.

ودعا بومبيو، من خلال تغريدة على حسابه في «تويتر»، حلفاء واشنطن لإدراج حزب الله اللبناني «ككل» (بذراعيه السياسي والعسكري) منظمة إرهابية، وتأتي تصريحات الحريري، غداة نفي الرئيس اللبناني ميشال عون وصوله أي معلومات بشأن فرض عقوبات أمريكية على شخصيات مسيحية قريبة من حزب الله.

وتأتي تصريحات الحريري، غداة نفي الرئيس اللبناني ميشال عون وصوله أي معلومات بشأن فرض عقوبات أمريكية على شخصيات مسيحية قريبة من حزب الله. وفي 8 أغسطس الماضي، تحدثت وسائل إعلام لبنانية، عن أن «واشنطن بصدد توسيع رقعة العقوبات لتطول مسؤولين في الدولة اللبنانية».بيروت - وكالات