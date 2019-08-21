السودان يشكّل «مجلس السيادة» لقيادة المرحلة الانتقالية

المصدر: الخرطوم - البيان، وكالات

أعلنت الأطراف السودانية الرئيسية، أمس، تشكيل مجلس السيادة الذي سيقود المرحلة الانتقالية التي اتفق عليها الطرفان ومدّتها 39 شهراً.

وقال الناطق باسم المجلس العسكري الانتقالي إنّ «مرسوماً دستورياً صدر بتشكيل مجلس السيادة» المؤلف من 11 عضواً وبرئاسة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان الذي سيؤدي القسم صباح اليوم أمام رئيس القضاء.

ويعني تشكيل مجلس السيادة حل المجلس العسكري، في أعقاب تجاوز جميع العقبات التي حالت دون اتخاذ الخطوات الأولية لتشكيل أجهزة الفترة الانتقالية. وسلمت قوى الحرية والتغيير أسماء ممثليها الخمسة في مجلس السيادة قبيل ساعات من إعلان التشكيل.. فيما أنهى اجتماع بين ممثلين للحراك الذي أطاح الرئيس عمر البشير والمجلس العسكري على التوافق بتسمية القاضية نعمات عبدالله محمد خير رئيساً للقضاء بالبلاد.

وأعلن رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري الفريق شمس الدين الكباشي أن وفد قوى الحرية والتغيير سلّم قائمة بمرشحيه للمجلس السيادي.

أسماء مرشحين

وقال الكباشي إن قائمة قوى الحرية و التغيير تضمنت أسماء أعضاء المرشحين «الخمسة»، لعضوية مجلس السيادة، وهم: الأكاديمية السودانية الدكتورة عائشة محمد عثمان، والأستاذ الجامعي صديق تاور، المستشار القانوني حسن شيخ إدريس، والكاتب الصحفي محمد الفكي ومحمد التعايشي. وأضاف الكباشي أن المراسيم الدستورية بحل المجلس العسكري وتعيين أعضاء المجلس السيادي ستصدر في أي وقت.

ووقّع المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير بالأحرف الأولى الأحد الماضي على وثيقة «الإعلان الدستوري» بعد اجتماعات ماراثونية تواصلت ليل نهار، وسط أجواء احتفالية سادت الشارع السوداني. والسبت، وقع الطرفان على وثائق المرحلة الانتقالية، بضمانة دولية وعربية وإقليمية، ما يعد عهداً جديداً للسودان.

رئيس قضاء

حينها، وقع عن المجلس العسكري الفريق محمد حمدان دقلو نائب رئيس المجلس، وأحمد الربيع ممثل قوى الحرية والتغيير، بحضور ممثلين عن المجموعات الأفريقية والعربية والمنظمات الدولية كشهود على توقيع وثائق المرحلة الانتقالية.

إلى ذلك نقلت مواقع إخبارية عن مصادر في الحرية والتغيير، أن المجلس العسكري بالسودان وقوي الحرية والتغيير توافقا على تعيين القاضية نعمات عبدالله محمد خير رئيساً للقضاء بالبلاد.

نائب عام

وأكد المصدر أن رئيس المجلس العسكري الانتقالي سيصدر مرسوماً بتعيين القاضية قبل تشكيل المجلس السيادي ليؤدي أعضاؤه القسم أمامها، وقالت المصدر لـ«البيان» ان الطرفان اتفاقا على تعين الهادي مكاوي نائبا عاما للسودان.