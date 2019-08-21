إصابة 5 فلسطينيين برصاص الاحتلال في نابلس

المصدر: القدس، رام الله - وكالات، البيان

أصيب 5 شبان فلسطينيين في مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام مئات المستوطنين قبر يوسف في نابلس لأداء الصلوات والطقوس التلمودية التي استمرت حتى ساعات الصباح الأولى، في وقت نفذ الاحتلال حملات دهم واعتقالات في الضفة والقدس.

وقالت مصادر محلية فلسطينية إن الشبان أصيبوا بالرصاص المطاطي في محيط قبر يوسف خلال اقتحام قوات الاحتلال المدينة لتأمين دخول مئات المستوطنين.. مشيرة إلى أن قوات الاحتلال أطلقت العشرات من قنابل الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية باتجاه المواطنين الذين حاولوا إغلاق عدد من الطرقات وأشعلوا الإطارات المطاطية.

وكان مئات المستوطنين قد اقتحموا قبر يوسف بنابلس تحت حراسة مشددة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي عبر حافلات خاصة بهم عند الساعة الثانية عشرة قبل منتصف الليل وانتشرت في محيط قبر يوسف.

على صعيد متصل.. اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم 16 مواطناً من مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة. من جهتها فتحت الزوارق الحربية الإسرائيلية نيران أسلحتها تجاه الحدود البرية والبحرية لقطاع غزة.