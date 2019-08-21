الجيش المصري يشارك في تدريب «حماة الصداقة 4» بروسيا

المصدر: القاهرة - البيان

غادرت عناصر من القوات المسلحة المصرية للمشاركة في التدريب المشترك «حماة الصداقة 4»، الذي تنفذه عناصر من قوات المظلات المصرية وقوات الإنزال الجوي الروسية والبيلاروسية، وذلك بجمهورية روسيا الاتحادية خلال المدة من 19 - 29 أغسطس الحالي.

وأتمت القوات المصرية المشاركة في التدريب كامل الاستعداد والجاهزية لصقل مهارات العناصر المشاركة، وتنمية قدرتها على تنفيذ الأنشطة التدريبية، التي تشمل العديد من الأنشطة والفعاليات، وتنفيذ أعمال الإسقاط الخفيف والمتوسط والثقيل للأفراد والمعدات والمركبات للقوات المشاركة في التدريب.

يأتي التدريب في إطار خطة التدريبات المشتركة التي تجريها القوات المسلحة المصرية، بالتعاون مع نظيراتها من الدول الشقيقة والصديقة.