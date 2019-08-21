السلطة الفلسطينية تدين سياسة «التهجير» الإسرائيلية

المصدر: رام الله - وكالات

دانت وزارة الخارجية والمغتربين في السلطة الفلسطينية سياسة «التهجير» التي تمارسها إسرائيل بحق سكان قطاع غزة.

وقالت الوزارة، في بيان، أمس إنها «تنظر بخطورة بالغة لما تناقله الإعلام العبري من تصريحات لمصدر إسرائيلي كبير بأن إسرائيل عملت على تشجيع هجرة الفلسطينيين من قطاع غزة إلى دول أخرى».

وأضافت إن الحكومة الإسرائيلية «تتحمل المسؤولية الكاملة والمباشرة عن معاناة شعبنا في قطاع غزة جراء الحصار الظالم والعدوان المتواصل والجرائم البشعة التي ترتكبها يومياً واستهداف مقومات حياة السكان والتضييق عليهم لدفعهم إلى الهجرة». وأكدت الوزارة أن «انتهاكات الاحتلال ترقى لمستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، ما يستدعي صحوة دولية لرفض تلك الدعوات وعدم الاستجابة لها وإدانتها، وسرعة التحرك الدولي لرفع الحصار عن قطاع غزة».

كانت الإذاعة الإسرائيلية العامة نقلت عن مصدر سياسي إسرائيلي قوله أمس إن إسرائيل اقترحت على عدة دول استيعاب فلسطينيين يرغبون في الهجرة من قطاع غزة من دون رجعة. وأوضح المصدر أن إسرائيل مستعدة لتمويل هذه الرحلات على أن تنطلق من مطارات في جنوبي أراضيها، لكنه ذكر أن أياً من الدول التي تم الاتصال بها بمن فيها دول شرق أوسطية لم ترد على هذا الاقتراح إيجاباً.