متفرقات العراق

المصدر: بغداد - البيان

قصف تركي

عاودت المقاتلات الحربية التركية، أمس، قصف منطقة إقليم كردستان العراق. وأفادت المصادر بأن الطائرات الحربية التركية قصفت قرية «بابير» التابعة لناحية «مانكيشك» التابعة لمحافظة دهوك. وأضافت، أن القصف أحدث حالة من الخوف والذعر بين سكان الناحية.

اجتماع مطلبي

بحث ممثلو المحافظات المحررة من قبضة تنظيم داعش، من الأعضاء الحاليين والسابقين في مجلس النواب العراقي، أمس، قضية المختطفين والمغيبين قسراً، إضافة إلى الجثث المجهولة الهوية، وقضية إعادة النازحين إلى مناطقهم، وإعادة إعمار المدن المتضررة من العمليات العسكرية.

وذكر بيان صادر عقب الاجتماع، أن «المجتمعين ناقشوا ملفاً حساساً، هو ملفُ المختطفين والمغيبين قسراً، فضلاً عن ملف الجثث مجهولة الهوية، وما يتركهُ كلُ ذلك من ألمٍ ومعاناةٍ تتكبدها آلافُ العائلات التي نُكِبت بأفعال وظروف هي غير مسؤولة عنها شرعاً وقانوناً، كما بحثوا ما يرتبــطُ بها من ملفاتٍ كاستمرار أزمة النازحين، وإعادة إعمار المدن المهدمة».