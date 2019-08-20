انفجارات بمخازن أسلحة "للحشد الشعبي" قرب قاعدة جوية في العراق

المصدر: البيان الإلكتروني

صرح مصدر أمني عراقي، الثلاثاء، بأن حريقاً اندلع في مخازن للأسلحة تابعة لميليشيات الحشد الشعبي، بجوار قاعدة البلد الجوية "البكر سابقا" بمحافظة صلاح الدين.

وأوضح المصدر أن الحريق اندلع إثر تعرض المنطقة الواقعة في قضاء بلد جنوبي صلاح الدين، لقصف بقذائف الهاون، حسبما ذكر مراسلنا.

وذكرت مصادر محلية أن عشرات المقذوفات تساقطت على المناطق القريبة من موقع الانفجار.

وقال مصدر لسكاي نيوز " إن المخازن التابعة للحشد الشعبي قد استهدفت من قبل "مصادر خارجية"، الأمر الذي أدى لحدوث حرائق، ونتيجة لذلك انفجر أكثر من 50 صاروخا بشكل عشوائي.

واعتبرت قيادات في ميليشيات الحشد الشعبي، أن انفجار مخازن الأسلحة "لم يكن عرضيا"، خاصة وأنها تضم قذائف كاتيوشيا، وأنواعا مختلفة من الأسلحة.

ووفق وزارة الداخلية العراقية فقد توجهت 10 فرق إسناد من الدفاع المدني للمساعدة في السيطرة على الحرائق التي اشتعلت بمستودعات الأسلحة.

يذكر أن قاعدة البكر هي أكبر قاعدة جوية في العراق، وتبعد نحو 64 كيلومتر شمال بغداد، وقد أنشأت في منتصف الثمانينات من القرن الماضي.

وبحسب بيان رسمي صادر عن قيادة العمليات المشتركة، فإن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، قد طلب "استكمال الخطط الشاملة لنقل المخازن والمعسكرات التابعة لوزارتي الدفاع والداخلية والحشد الشعبي أو العشائري أو غيرهما من فصائل شاركت في المعارك ضد داعش إلى خارج المدن، على أن تصدر الأوامر النهائية للتنفيذ قبل نهاية الشهر الجاري لتحدد التواريخ النهائية لجعل المدن خالية من مثل هذه المعسكرات والمخازن، وذلك كله وفق السياقات الأصولية للقوات المسلحة".

واعبتر البيان أن أي تواجد لمعسكرات عسكرية أو مخازن عتاد خارج الخطة والموافقات المرسومة، سيعتبر تواجدا غير نظامي ويتم التعامل معه وفق القانون والنظام.

كما قرر رئيس الوزراء "إلغاء كافة الموافقات الخاصة بالطيران في الأجواء العراقية ( الاستطلاع ، الاستطلاع المسلح، الطائرات المقاتلة، الطائرات المروحية، الطائرات المسيرة بكل أنواعها)، لجميع الجهات