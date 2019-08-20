الداخلية المصرية: مصرع 11 إرهابياً بالعريش



أعلنت وزارة الداخلية المصرية مصرع 11 من العناصر الإرهابية كانت تتخذ من إحدى المزارع الكائنة بمنطقة العبور في محافظة العريش وكراً لهم ومرتكزاً للانطلاق لتنفيذ عملياتهم العدائية.

وذكرت الوزارة في بيان اليوم انه فور توافر معلومات لقطاع الأمن الوطني حول هذه العناصر الإرهابية تم على الفور التعامل مع تلك المعلومات ومُداهمة الوكر المشار إليه، إلا أنه حال استشعار هذه العناصر باقتراب القوات بادروا بإطلاق النيران بكثافة تجاهها مما دفع القوات للتعامل معهم وأسفر ذلك عن مصرع عدد 11 عنصرا إرهابيا عثر بحوزتهم على مجموعة من الأسلحة وعبوتين متفجرتين وحزام ناسف.