عمليات نوعية للتحالف تستهدف مواقع حوثية عسكرية في صنعاء

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن عن بدء عملية استهداف نوعية لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء تتبع ميليشيات الحوثي الإرهابية.

وناشد التحالف المدنيين الابتعاد عن المواقع العسكرية الحوثية في العاصمة اليمنية.

وفي وقت سابق اليوم، دمّرت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن بغارات جوية على مواقع وتجمعات لميلشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، في محافظة صعدة شمال اليمن.

وأوضح موقع "سبتمبر نت" التابع لوزرة الدفاع اليمنية أن مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن استهدفت تجمعات لميلشيا الحوثي الانقلابية بخمس غارات جوية في مديرية كتاف شرقي محافظة صعـدة، إضافة إلى استهداف غرف عمليات قتالية لميلشيا الحوثي الإرهابية في المديرية، ما نتج عنه مصرع وجرح عدد من عناصر الميلشيا المتمردة، وتدمير غرف العمليات.