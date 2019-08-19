إرجاء الإعلان عن تشكيلة المجلس السيادي في السودان حتى الثلاثاء

المصدر: أ ف ب

أعلن المجلس العسكري الحاكم في السودان الإثنين عن تأجيل الإعلان عن تشكيلة المجلس السيادي الذي سيقود البلاد خلال المرحلة الانتقالية إلى الحكم المدني، حتى الثلاثاء.

وكان من المقرر الكشف عن تشكيلة المجلس الأحد بموجب اتفاق توصل إليه المجلس العسكري وتحالف المعارضة.

والإثنين أصدر المجلس العسكري الذي تولى الحكم بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير في أبريل، بيانا قال فيه إن حل المجلس وتشكيل مجلس سيادي سيتأجل 48 ساعة، أي من الأحد الى الثلاثاء.

وقال إن ذلك تم تلبية لطلب من تحالف قوى الحرية والتغيير بعد تراجعه عن بعض من جاء في قائمة الخمسة أسماء التي قدموها الأحد.

وسيتألف المجلس السيادي من 11 عضوا من بينهم ستة مدنيين وخمسة عسكريين. وسيرأسه عسكري للأشهر الـ21 الأولى، بينما سيحكمه مدني لفترة الـ18 شهرا المتبقية.

وسيشرف المجلس على تشكيل إدارة مدنية انتقالية تضم حكومة ومجلسا تشريعيا.