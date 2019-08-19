السعودية .. السماح بالسفر لمن هم دون 21 عاما

المصدر: البيان الإلكتروني

قررت المملكة العربية السعودية ، السماح لمن هم دون سن الـ 21 بالسفر ، ولكن بشروط .

ووفقا لصحيفة " الرياض " فقد كشفت التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء السعودي مؤخراً على أنظمة وثائق السفر عن تعديل المادة 29 والتي تنص على سفر المواطنين لمن هم دون سن 21 سنة أن يكون بموافقة ولي الأمر ويستثنى من ذلك المتزوجون والمبتعثون للدراسة في الخارج شريطة إحضار ما يثبت ذلك من وزارة التعليم ، إضافة إلى الموظفون المشاركون في مهام رسمية في الخارج بموجب خطاب من مراجعهم .

كما شمل القرار تعديل المادة 19 والتي تنص على منح جواز السفر السعودي لكل مواطن بموجب الهوية الوطنية أو سجل الأسرة .