حان وقت إدراج قطر دولة راعية للإرهاب

المصدر: واشنطن ـ البيان، وكالات

دعا تقرير أمريكي الولايات المتحدة إلى الاعتراف رسمياً بأن قطر دولة راعية للإرهاب، تقوم بتقديم الدعم والتمويل للجماعات الإرهابية، التي تهدد المصالح الأمريكية وحلفاء الولايات المتحدة.

وحض التقرير وزارة الخارجية الأمريكية على أن تسمي الأمور بمسمياتها وتصنف قطر دولة راعية للإرهاب، كما صنفت واشنطن دولاً أخرى «قدمت مراراً وتكراراً دعماً للأعمال الإرهابية الدولية».

وقال الباحث الأكاديمي في جامعة تكساس جوردان كوب، في تقريره الذي نشرته مجلة «ذا فيدراليست»، إنه على الرغم من الدعم الذي تقدمه الدوحة للداخل الأمريكي؛ كالتبرع مثلاً بأكثر من 1.5 مليار دولار لبعض المؤسسات الأمريكية التعليمية مثل جامعة ميشيغان، وجامعة نورث كارولينا، ونورثويسترن، وتكساس إيه آند إم، وكورنيل، إلا أن قطر تخفي جانباً مظلماً بتقديم الدعم للإرهابيين بشكل علني وكبير بالمقارنة بحجمها.

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