حمد بن عيسى: البحرين ستقوم بدورها لتأمين الممرات الدولية

المصدر: المنامة-بنا

أكد العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى أن مملكة البحرين ستقوم بدورها مع الأشقاء والحلفاء لتأمين الممرات الدولية للتجارة والطاقة وحرية الملاحة في المنطقة.

وجاءت تصريحات العاهل البحريني خلال استقباله قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينيث ماكينزي.

وأكد الملك حمد بن عيسى عمق العلاقات الاستراتيجية والشراكة الوثيقة التي تجمع البلدين الصديقين منذ عقود طويلة، والمبنية على الثقة والاحترام والتنسيق المشترك، مشيداً بالتقدم المستمر الذي يشهده التعاون الثنائي ولا سيما في الميادين العسكرية والدفاعية لتحقيق كل الأهداف والتطلعات المشتركة. وأثنى على الدور الفاعل الذي تضطلع به الإدارة الأمريكية، بالتعاون مع الدول الحليفة الشقيقة والصديقة في ضمان أمن واستقرار المنطقة وتعزيز الأمن والسلم الدوليين.