السيسي: التعليم والبحث العلمي أهم أولويات مصر

المصدر: القاهرة - وكالات

كرّم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس، عدداً من كبار العلماء الفائزين بجوائز الدولة التقديرية، وذلك خلال الاحتفالية التي أقيمت في مركز المنارة الدولي للمؤتمرات بالقاهرة الجديدة، بمناسبة عيد العلم.

وقال السيسي، في كلمة خلال الاحتفالية، إن الاهتمام بالتعليم والبحث العلمي والابتكار كان ولا يزال من أهم أولويات الدولة المصرية.

وأضاف: «لم يعد أمامنا خيار سوى الأخذ بأسباب العلم والتكنولوجيا للنهوض بالأمة، والانطلاق إلى آفاق المستقبل، ومن ثم فإن الدولة حالياً تنتهج سياسة تأكيد تميّز الجامعات الجديدة في برامجها التعليمية ومناهجها الدراسية، بما يلائم احتياجات العصر». وأشار الرئيس المصري إلى تطوير منظومة التعليم العالي وفق متطلبات التكنولوجيا، ودمج تخصصات الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات ضمن مناهج التعليم في الجامعات المصرية.

وتابع: «حان الوقت أن يتحول الاقتصاد المصري إلى اقتصاد يقوم على العلم والمعرفة، وأن تنعم مصر بمقدراتها بفضل جهود وإبداعات شبابها وعلمائها»، مؤكداً أن «السباق الحضاري هو إحدى سمات عالمنا المعاصر، الذي يعتمد على ما تنتجه الشعوب من ثقافة وعلوم وتكنولوجيا، وما يرتبط بها ويقوم عليها من نمو اقتصادي عملاق».

وأفاد الرئيس المصري بأن «تحديات العصر الذي نعيشه الآن هي في الواقع تحديات علمية وتكنولوجية، وهو عصر لا تنافس فيه ولا مشاركة عالمية، ولا نفاد إلى الأسواق الخارجية، إلا من خلال العلوم والتكنولوجيا والابتكار». وأكد السيسي أن «الإنسان المصري هو أغلى ما تملكه البلاد من ثروات»، مشيراً إلى أنه «على الرغم من المحن بقيت مصر والحضارة المصرية شامخة وملهمة منذ آلاف السنين».

ولفت إلى أن «مصر ​الجديدة​ تولي أهمية قصوى لبناء الإنسان المصري صحياً وعلمياً وثقافياً، ومن هذا المنطلق كان إعلان عام 2019 عاماً للتعليم في مصر إيماناً منا، بأن العلم والتعليم هو أساس النهوض بالمجتمع».

في الأثناء، أصدر الرئيس المصري قراراً بتكليف رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بإخلاء محافظة القاهرة من الوزارات والمقار الإدارية الحكومية، وذلك ضمن جهود تطوير القاهرة التاريخية، التي تقوم بها الحكومة حالياً.

وفي اجتماع حضره وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عاصم الجزار، والأمين العام للمجلس الأعلى للآثار مصطفى وزيري، والاستشاري المكلف بأعمال التطوير شهاب مظهر، تحدث مدبولي عن سرعة البدء بتطوير ميدان التحرير.

وقال مدبولي في لقاء لصحف مصرية إن «ميدان التحرير هو أحد أشهر الميادين في مصر والعالم، والحكومة مهتمة بإظهاره في أبهى صورة، ليكون مزاراً ضمن المزارات الأثرية والسياحية في المنطقة». وأضاف أن هناك تكليفاً من الرئيس السيسي بتطوير القاهرة التاريخية، مع إخلاء المحافظة من الوزارات والمقار الإدارية الحكومية في العام المقبل، وهو ما يسمح بعودة القاهرة لدورها التاريخي والثقافي والسياحي والأثري.