تحقيق أممي بانتهاكات «مثلث الشر» في ليبيا

المصدر: جنيف - وكالات

فتح المجلس الدولي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، تحقيقاً موسعاً في مستندات ووثائق حول تورط ميليشيات مصراتة المدعومة قطرياً وتركياً في ارتكاب جرائم إنسانية بحق أهالي مدينة تاورغاء.

وقال الحقوقي الليبي سراج سالم التاورغي إن حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج انتهكت مبادئ القانون الدولي ومعاهدة جنيف الرابعة المعنية بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب.

ولفت إلى مساندة «السراج» للميليشيات المسلحة المدعومة عسكرياً من تركيا وقطر، خاصة في مدينة تاورغاء الليبية والتي تعرضت للتدمير الكامل على يد ميليشيات مصراتة، مؤكداً ظهور تلك الميليشيات بشكل كبير عقب خسارة تنظيم الإخوان الإرهابي في دول عدة.

وبحسب بيان صادر عن التاورغي فإنه انتهى من عملية رصد وتوثيق استمرت على مدار ٦ أعوام، للجرائم التي تعرض لها سكان مدينة تاورغاء، وأبرزها جرائم قتل خارج نطاق القانون، واعتقال تعسفي وهدم البنية التحتية للمدينة.

وأشار إلى أنه تم إعداد مذكرات قانونية تثبت مسؤولية ميليشيات مصراتة المدعومة من قطر وتركيا بارتكاب تلك الجرائم، لافتاً إلى أن عملية الرصد والتوثيق تلك اتفقت والآليات التي تتبعها الأمم المتحدة.

وشدد على أن المقرر الخاص بالحقوق الأصلية للشعوب ومجموعة العمل بالاختفاء القسري بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان وكذلك مكتب الشكاوى بالمجلس الدولي قد فتح تحقيقاً فيما قدموه من انتهاكات ضد الشعب الليبي خاصة أهالي تاورغاء.

وأعلن أنه سيتقدم بوثائق وأدلة جديدة على جرائم ميليشيات مصراتة في ليبيا للمجلس الدولي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجينيف منتصف شهر سبتمبر المقبل.

ونبه الحقوقي الليبي إلى مشاركته خلال الدورة الأربعين للمجلس الدولي لحقوق الإنسان التي عقدت في مارس الماضي بأدلة تثبت تورط قطر وتركيا في دعم الميليشيات المسلحة في بلاده، فضلاً عن عقده لقاءات مع عدد من المقررين خاصة المجلس الدولي لحقوق الإنسان.

وألمح تقرير صادر عن منظمة هيومان رايتس ووتش حول الأوضاع الإنسانية في ليبيا لعام 2019 أن جماعات مسلحة، تابعة لحكومة الوفاق الوطني، نفذت جرائم التهجير القسري، وإعدامات خارج نطاق القضاء، كما هاجمت مدنيين وممتلكات مدنية، وفقاً لبيان الحقوقي الليبي.

وكان سراج التاورغي، قد تقدم بشكوى إلى المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان، ضد «مثلث الشر» في ليبيا لدعمه الميليشيات الإرهابية.