الجيش الليبي يدمّر قاعدة تركية قيد الإنشاء في مصراتة

المصدر: طرابلس، بنغازي - البيان

أطلق الجيش الليبي سلسلة من العمليات العسكرية السرية داخل عدد من المدن، فيما أعلنت غرفة الإعلام لعمليات الكرامة، عن توجيه سلاح الجو ضربات جوية دمرت مشروع بناء قاعدة تركية في محيط الكلية الجوية مصراتة، وتمركزات الميليشيات في بورشادة ومحيط غريان جنوب طرابلس.

وفي حين أعلن الجيش الليبي أن تنظيم داعش الإرهابي يتواجد مع الميليشيات التابعة لحكومة الوفاق بمدينة مرزق ..قالت الغرفة في بيان، إن بناء قاعدة عسكرية لدولة أجنبية مثل تركيا يعتبر خيانة عظمى لاستقلال الوطن تضاف لجرائم ميليشيات مصراتة وتنظيم الإخوان، وهو الأمر الذي لا يمكن أن يرضي شرفاء مصراتة ولن يسمح به الجيش.

وأوضحت القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، أنها لا ترغب في استهداف مصراتة ومرافقها، إلا أن مساهمتها في المجهود الحربي ضد عمليات تحرير طرابلس من سيطرة التشكيلات المسلحة، اضطر الجيش لاعتبارها هدفاً مشروعاً لسلاح الجو.

وصدر بيان القيادة العامة، بعد تنفيذ 13 ضربة جوية شنها سلاح الجو على الكلية الجوية بمصراتة ومحيطها.

عمليات عسكرية

وأوضح آمر غرفة عمليات القوات الجوية اللواء طيار ركن محمد المنفور لـ«البيان»، أن سلاح الجو نفذ 13 ضربة جوية لمنشآت تابعة لميليشيات مصراتة، التي هي أجندة تركية على أرض ليبيا، وتعمل على عرقلة تقدم الجيش الوطني لتحرير العاصمة من جماعات المرتزقة والإرهابيين. وأضاف أن الجيش قصف ثلاثة مستودعات في مصراتة يتم استخدامها لتخزين الطائرات التركية المسيرة، وعدد من الأهداف الأخرى من بينها طائرة كانت في ساحة سرب سعدون، مشيراً إلى أنّ سلاح الجو سيضرب جميع الأهداف المرتبطة بالميليشيات أو بالتدخل التركي.

إلى ذلك، أكد الجيش الليبي، إنّه أطلق سلسلة من العمليات العسكرية للسيطرة على مناطق جديدة في جميع محاور القتال في العديد من المدن. وأكّد المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة أن وحدات الجيش الوطني بدأت عمليات عسكرية للسيطرة على مناطق جديدة في بعض المدن.