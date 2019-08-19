السعودية تدعو رعاياها في إسطنبول لأخذ الحيطة والحذر

المصدر: أنقرة ـ وكالات

دعت سفارة السعودية في تركيا المواطنين السعوديين الموجودين في إسطنبول إلى أخذ الحيطة والحذر بعد تعرض سعودييْن لحادثة اعتداء مسلح وسرقة.

وقالت السفارة إن سعودييْن تعرّضا لحادثة اعتداء مسلح أثناء تواجدهما في إحدى المقاهي بمنطقة شيشلي في إسطنبول من قبل مجهولين. ونتج عن الحادثة إصابة أحد السعودييْن بطلق ناري وسرقة أمتعتهما الشخصية. ودعت السفارة السعوديين إلى عدم ارتياد منطقتي تقسيم وشيشلي بعد غروب الشمس.

وكانت السفارة السعودية في تركيا حذرت رعاياها، الشهر الماضي، من سرقة جوازات السفر أو المقتنيات الخاصة بهم من مجهولين بعد تعرض بعض السعوديين لحوادث سرقة. كما حذرت في بيان لاحق من تعرض الكثير من السعوديين لعمليات استغلال من قبل بعض الشركات المحلية لتأجير السيارات ومحاولة إجبارهم على دفع مبالغ إضافية.