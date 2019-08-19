أبو الغيط في الخرطوم قريباً

المصدر: القاهرة- وكالات

وجه الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط التهنئة إلى شعب السودان وقيادته ومؤسساته، بمناسبة التوقيع على وقائع المرحلة الانتقالية في الاحتفالية التي أقيمت بالخرطوم.

وصرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة، في بيان صحفي أن أبو الغيط، الذي كان قد زار السودان يوم 16 يونيو الماضي، يعتزم القيام بزيارة ثانية قريباً إلى الخرطوم اتصالا بالدور الذي تنوي الجامعة العربية الاضطلاع به في المرحلة المقبلة دعماً للاستقرار والتنمية في السودان ومساندته في كل ما من شأنه أن يسهم في استكمال المرحلة الانتقالية.