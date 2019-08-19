المصدر: رام الله - وكالات

قال نادي الأسير الفلسطيني، أمس، إن قوات الاحتلال اعتقلت خلال أيام عيد الأضحى 48 مواطناً من الضفة بينهم فتية وسيدة وصحافي، وتركزت الاعتقالات في محافظتي القدس والخليل.

وأبان نادي الأسير أن 25 فلسطينياً على الأقل اعتقلوا من محافظة القدس وبلداتها، ووصلت ذروتها في اليوم الأول من عيد الأضحى، عقب المواجهة التي جرت في المسجد الأقصى جراء اقتحامات المستوطنين. فيما اُعتقل تسعة على الأقل من عدة بلدات في محافظة الخليل، وخمسة من محافظة بيت لحم، فضلاً عن مواطنين من محافظة جنين، ومواطنين آخرين من محافظة نابلس، وثلاثة من محافظة قلقيلية، ومواطنين من محافظة أريحا. كما اعتقلت قوات الاحتلال الليلة قبل الماضية وفجر أمس، خمسة مواطنين على الأقل.