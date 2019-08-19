عباس: فلسطين دولة فعالة ومؤثرة في المجتمع الدولي رغم الاحتلال

المصدر: رام الله - وكالات

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمس، أن فلسطين دولة فعالة ومؤثرة في المجتمع الدولي رغم الاحتلال الإسرائيلي.

جاء ذلك خلال تسلمه التقرير السنوي للوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي للعام 2018 من وزير الخارجية رياض المالكي، وذلك بعد استقباله بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، لوفد الوكالة برئاسة مديرها العام عماد الزهيري.

وأشاد عباس بعمل الوكالة والتي تنقل قضية فلسطين ورسالة شعبها التواق للحرية والاستقلال للعالم أجمع.

وقال عباس: لدينا طاقات بشرية فخورون بها، وهم بمثابة سفراء لفلسطين في كل بقاع العالم، لينقلوا الصورة الحقيقية لشعبنا الرازح تحت الاحتلال، لذلك فإن جهودكم واضحة وبصمتكم مؤثرة ولكم كل الدعم والتقدير.