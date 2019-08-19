اعتصام تضامني مع أسرى مضربين

المصدر: غزة - د.ب.أ

اعتصم عشرات الفلسطينيين في غزة، أمس، دعماً لثمانية أسرى فلسطينيين مضربين عن الطعام منذ فترات متفرقة في سجون الاحتلال.

ورفع المعتصمون، بدعوى من مؤسسة «مهجة القدس» الحقوقية، صوراً للأسرى المضربين ولافتات تطالب بتدخل دولي لوقف انتهاكات إسرائيل بحق الأسرى. واتهم القيادي في حركة الجهاد أحمد المدلل خلال الاعتصام، إسرائيل بضرب القوانين والمواثيق الدولية عرض الحائط فيما يتعلق بمعاملة الأسرى الفلسطينيين.

وطالب المدلل بتحرك دولي لإلغاء الاعتقال الإداري الذي تنتهجه مصلحة السجون الإسرائيلية بحق الأسرى الفلسطينيين، ويتيح لها تمديد الاعتقال بشكل مفتوح دون توجيه تهم محددة. يأتي ذلك فيما أعلن نادي الأسير الفلسطيني أن ثمانية أسرى فلسطينيين يضربون حالياً في سجون إسرائيل رفضاً لاعتقالهم الإداري.