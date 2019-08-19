المصدر: البيان الالكتروني

الحسناء إسراء عادل؛ المذيعة السودانية، لفتت الأنظار خلال تقديمها، السبت، البرنامج الاحتفالي لتوقيع الإعلان الدستوري بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى المعارضة في السودان.

وارتدت المذيعة السودانية إسراء عادل وشاحاً أبيض زاد إطلالتها تألقًا ليصفها البعض بأنها "رمزًا لعروس في فرح السودان الأكبر"، الذي وضع اليوم قدمه على طريق يأمل السودانيون بأن يقودهم إلى مستقبل ناصع، بحسب "أخبار السودان".

وأكدت المذيعة إسراء عادل خلال تقديمها الحفل أن: فرحاً اكتملت مراسمه بمن نحب من الأشقاء والأصدقاء، إنها لحظات تخط حروفها صفحات الغد الزاهر، والمستقبل الأخضر، قمحًا ووعدًا وتمنيات".

من هي إسراء عادل؟

إسراء عادل تعمل بقناة الشروق الفضائية وإذاعة جامعة السودان العالمية وسابقًا في قناة النيل الأزرق، كما عملت في العديد من الإذاعات ما بين الرياضية والمسائية.

وقدمت إسراء عادل حفل ختام ملتقى الشباب العربي الإفريقي، الذي استضافته جمهورية مصر العربية بمدينة أسوان في وقت سابق، وقالت: إنه يمثل لها محطة مهمة في مسيرتها الإعلامية.

(فيديو) من هي الحسناء ذات الوشاح الأبيض مقدمة حفل توقيع الإعلان الدستوري السودان؟https://t.co/dKRCNwTPxR#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/jtsUVwkrmx — صحيفة البيان (@AlBayanNews) August 18, 2019