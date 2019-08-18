المصاب السعودي في إسطنبول يخضع لعمليات جراحية

المصدر: البيان الالكتروني

يخضع مواطن سعودي حالياَ، لعدة عمليات جراحية في أحد مستشفيات إسطنبول، وذلك بعد تعرضه لاعتداء مسلح مساء "الجمعة" الماضية في منطقة شيشلي التركية.

وقال شقيق المعتدى عليه: «اعترضنا مجهول في الطريق يحمل معه مسدساً، وطلب منا مبالغ مالية والهواتف المحمولة». بحسب صحيفة "الشرق الأوسط".

وأضاف، أنه «حين محاولتهم الهرب، أطلق المعتدي النار على شقيقه، بأربع رصاصات استقرت رصاصتين في قدمه»، مشيراً إلى أنه يرقد حالياً بالمستشفى ويخضع لعدة عمليات جراحية.

وكانت السفارة المملكة العربية السعودية في تركيا، حذرت المواطنين السعوديين المتواجدين في إسطنبول، بعد حادثة الاعتداء، عبر بيان قالت فيه: «نظراً لتعرض مواطنين أثناء تواجدهما في إحدى المقاهي بمنطقة شيشلي بإسطنبول لاعتداء مسلح من قبل مجهولين نتج عن ذلك إصابة أحدهما بطلق ناري وسرقة أمتعتهما الشخصية، تود السفارة من المواطنين والمواطنات المتواجدين في مدينة إسطنبول أخذ الحيطة والحذر، كما تنصح بعد ارتياد منطقتي "تقسيم وشيشلي" بعد غروب الشمس».

ويعد التحذير الحالي الذي أصدرته سفارة الرياض لدى أنقرة، التنبيه السادس خلال العام الحالي.

وفي الشهر الماضي، نبّهت السفارة السعودية لدى تركيا، مواطنيها من عصابات تركية تستهدف السائح السعودي، بسرقة جوازات السفر والأموال.