قرقاش يتفاعل مع هاشتاغ «غرد كأنك الجزيرة»

المصدر: دبي - البيان

علق معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، على الهاشتاغ الساخر «غرد كأنك الجزيرة». وكتب معاليه، في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر: «‏أعجبتني فكرة ‎#غرد_كأنك_الجزيرة فمن خلال السخرية ترسل رسائل قوية حول الأخبار الملفقة وغياب المهنية بوضوح معبّراً عن حال القناة ومذيعيها».

وأطلق مدونون سعوديون على مواقع التواصل الاجتماعي، دعوة لمواطنيهم لكي ينشروا تغريداتهم كما لو كانت صادرة عن قناة الجزيرة القطرية، في حملة ساخرة من الإعلام القطري الذي يفتقد للمصداقية ويجافي ابسط القواعد المهنية. ولاقت الحملة الساخرة استجابة سريعة وكبيرة، حيث انضم لها آلاف السعوديين بسيل من التغريدات الطريفة التي تفسر الهجوم غير المبرر من الجزيرة على أي خبر أو واقعة تحدث في المملكة، خاصة ما يتعلق بموسم الحج.

ونشر المشاركون في الدعوة، صوراً من موسم الحج الحالي، لكن مع تعليقات غير صحيحة، كأن ينشر أحدهم صورة لرجل أمن يمسك ذراع أحد الحجاج المسنين كي يساعده على الوصول لوجهته، بينما يقول التعليق: «إن رجل الأمن يلوي يد الحاج»، وآخر يغرد ساخراً عن رجل أمن سعودي يحمل طفلاً قوقازياً ويضرب برأسه في الكعبة.