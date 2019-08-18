مغادرة 5230 حاجاً من ضيوف خادم الحرمين

المصدر: المدينة المنورة - واس

غادر المدينة المنورة أمس 1730 حاجاً وحاجة من برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الذي تشرف عليه وتنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ليصل إجمالي عدد المغادرين حتى الآن 5230 حاجاً وحاجة من 65 دولة، وسط خدمات متكاملة قدمتها اللجان العاملة في الوزارة.

وعبَّر ضيوف خادم الحرمين الشريفين لدى مغادرتهم المملكة عن سعادتهم بهذه الزيارة الميمونة التي تضمنت الصلاة في المسجد النبوي وزيارة معالم المدينة النبوية، وأداء فريضة الحج، مقدمين شكرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده على هذه المكرمة المباركة.

ونوّه إلى الجهود المباركة التي تقوم بها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بقيادة الوزير الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ من خلال برنامج الاستضافة، لتقديم أرقى الخدمات والعناية العظيمة بكل ما من شأنه التيسير عليهم لأداء مناسكهم بكل يسر وطمأنينـة.

إلى ذلك وقف وزير النقل السعودي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني د. نبيل بن محمد العامودي، على مغادرة أول رحلة للحجاج عبر مبادرة «إياب» التي أطلقتها الهيئة العامة للطيران المدني، ويستفيد من خدماتها (30) ألف حاج. واطلع خلال جولته التفقدية للمعرض المخصص لاستقبال ضيوف الرحمن المستفيدين من مبادرة «إياب»، على الخدمات التي تقدمها المبادرة لضيوف الرحمن، كما استمع إلى شرح مفصل من قبل القائمين على المبادرة، التي تعدّ رافداً من روافد التطور والتحسين المستمر لخدمة ضيوف الرحمن.