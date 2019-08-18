السيسي يؤكد مواجهة مصر لمخططات تخريبية تحاك في الخفاء

المصدر: القاهرة- وكالات

أعلن الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، أمس، أن بلاده «تواجه مخططات تخريبية تحاك في الخفاء بهدف إسقاط الدولة المصرية». وقلل السيسي من هذه المحاولات، مؤكداً «قدرة القاهرة على ترسيخ أسس الدولة المصرية واستكمال مخطط التنمية والبناء» فيما أصدر السيسي قراراً عيّن بموجبه أسامة ربيع، رئيساً لهيئة قناة السويس.



وأكد السيسي خلال افتتاح 1300 صوبة زراعية (بيوت بلاستيكية) بنطاق قاعدة محمد نجيب العسكرية شمال غربي مصر، ضمن المشروع القومي للصوب الزراعية، أن مصر ترد على محاولات التخريب والهدم بافتتاح المزيد من المشروعات.



مشروعات



وأضاف: «هذه المشروعات تتم في العلن وأمام الرأي العام في الداخل والخارج على الهواء مباشرة، بخلاف الذين يسعون للتخريب ويخططون له في الخفاء».

جاء ذلك خلال افتتاح السيسي عدداً من المشروعات، تشمل 1300 صوبة زراعية على مساحة 10 آلاف فدان، ضمن المرحلة الثانية من مشروع قطاع محمد نجيب للزراعات المحمية في مرسى مطروح، غربي البلاد.



قرار جمهوري



في غضون ذلك، أصدر الرئيس المصري قراراً جمهورياً عيّن بموجبه الفريق أسامة ربيع، رئيساً لهيئة قناة السويس. وسيتولى الفريق ربيع إدارة الهيئة خلفاً للفريق مهاب مميش. كما أصدر السيسي قراراً جمهورياً بتعيين الفريق مهاب مميش مستشاراً لرئيس الجمهورية للموانئ والمنافذ البحرية.



تكامل



يهدف المشروع القومي للصوب الزراعية في مصر إلى إنشاء مجتمعات زراعية تنموية متكاملة، وإنتاج منتجات زراعية ذات جودة فائقة.كما يعادل إنتاج المشروع إنتاج نحو مليون فدان من الزراعات التقليدية، ويعتمد على ترشيد استخدام المياه بنسب تتراوح ما بين 15 إلى 20%.