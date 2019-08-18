مصدر عراقي: تضارب في أرقام المشاريع الحكومية

المصدر: بغداد - البيان

كشف مصدر في وزارة التخطيط العراقية، أمس، عن عدم مصداقية أغلب الوزارات في التعامل مع الأرقام والبيانات المتعلقة بالمشاريع المدرجة ضمن البرنامج الحكومي، وقال إن «أغلب الوزارات تزود مجلس الوزراء ببيانات وأرقام تجانب الحقيقة على أرض الواقع، بالنسبة للمشاريع المدرجة ضمن البرنامج الحكومي، التي يعوّل عليها رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، أمام مجلس النواب والكتل السياسية».

وأضاف إن «أغلب الوزارات ترسل إلى مجلس الوزراء أرقاماً ونسب إنجاز متفاوتة، تنافي النسب المتحققة على أرض الواقع، بالنسبة للمشاريع المدرجة ضمن البرنامج الحكومي». وبين أن «الفرق الميدانية التي كلّفها رئيس مجلس الوزراء لتقييم النسب المرسلة ومطابقتها اكتشفت عدم جدية ومصداقية تلك الوزارات».