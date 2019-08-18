الصدر يدعو للحفاظ على هيبة الدولة ومحاربة الفساد

المصدر: النجف - وكالات

دعا الزعيم الديني مقتدى الصدر، رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي إلى الحفاظ على هيبة الدولة ومحاربة الفساد وعدم الميل لطرف دون آخر.

وطالب الصدر في تغريدة على تويتر «بالحفاظ على هيبة الدولة ومؤسساتها الأمنية واستقلالية القرار العراقي وعدم التردد في معاقبة من يعمل على إضعاف الأجهزة الأمنية ومعاقبة ذوي الانتماءات الخارجية ليكون العراق ذا سيادة كاملة». وشدد على «الالتزام الكامل بالاستقلالية وعدم الميول (الميل) لطرف دون آخر وإلا سيكون الانحراف عن الاستقلالية بمثابة بناء جديد للدولة العميقة».

وانتقد الصدر إجراءات الحكومة في مكافحة الفساد قائلاً: «لم نرَ أي تقدم في ملف مكافحة الفساد على الإطلاق، وهذا السكوت يكاد يكون إذناَ بالفساد، فضلاً عن أن ملف الخدمات ما زال متلكِئاً ويكاد يكون معدوماً».