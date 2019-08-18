"صحة" المدينة المنورة: 1355 مجموع الزيارات التي تم رصدها من بداية موسم الحج

المصدر: الرياض - وكالات

نفذت 11 فرقة ميدانية مشكلة من إدارة صحة البيئة والصحة المهنية بالصحة العامة بصحة منطقة المدينة المنورة خلال موسم الحج جولات تفتيشية مع الجهات ذات العلاقة على مساكن الحجاج ومطابخ الإعاشة والمطاعم داخل المدينة المنورة وعلى الطرق المحورية، وذلك في إطار الجهود المبذولة من قبل إدارة الصحة العامة للحفاظ على صحة ضيوف الرحمن القادمين لأداء مناسك الحج وزيارة المسجد النبوي الشريف.

وأوضح المساعد للصحة العامة بصحة منطقة المدينة المنورة د. مهند بحلاق أن إجمالي الزيارات التي تم رصدها من بداية موسم الحج بلغ 1355 زيارة، كما تم تنفيذ 514 جولة للمواقع التي تقدم خدمات الإعاشة لضيوف الرحمن.