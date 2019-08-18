غارات تركية على مواقع في كردستان

المصدر: بغداد - البيان

شنّ سلاح الجو التركي سلسلة هجمات جوية استهدفت ثلاثة عشر موقعاً في إقليم كردستان العراق. ونقلت وسائل إعلام عراقية عن وزارة الدفاع التركية أن «المقاتلات التركية، بالتنسيق مع عمليةِ المخلب، استهدفت مناطق الزاب وغارا وقنديل وأسوس، شماليَّ العراق».

من جانب آخر، كشفت مصادر كردية عن أن «الحرس الثوري» الإيراني بدأ بالتحشيد قرب الحدود مع إقليم كردستان، مرجحة أنه بصدد القيام بعمليات عسكرية داخل قرى عراقية. وأوضحت المصادر أن القرى الكردية اتخذت جميعَ الإجراءات الاحترازية، من بينها التحسبُ لقصف مدفعي إيراني على مقار أو مواقع أحزاب إيرانية في بلدات سيدكان وقلعة دزة ومناطق عراقية أخرى حدودية مع إيران.