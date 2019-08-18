السيسي يرد الأقاويل المغلوطة عن رواتب مشرفي المشروعات التنموية

المصدر: القاهرة- وكالات

فاجأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، مسؤولاً بسؤاله عن دخله الشهري بشكل علني، وذلك في إشارة منه إلى أن المسؤولين الذين يتولون مسؤولية مشروعات ضخمة، لا يتقاضون مبالغ طائلة.

ووجه السيسي سؤاله إلى رئيس الشركة الوطنية للزراعات المحمية التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، اللواء محمد عبد الحي، قائلاً: «يا محمد يا عبدالحي، أنت بتقبض كام؟». من جانبه، رد عبدالحي على السؤال قائلاً: «14200 جنيه يا فندم»، وذلك خلال افتتاح مشروعات الصوب الزراعية في قاعدة محمد نجيب ثم سأل الرئيس المصري عن أية مكافآت أو مزايا إضافية، فكرر اللواء عبدالحي ذات الرقم.

وقال السيسي: إن كل القيادات العاملة بالمشروعات التنموية يتقاضون رواتب عادية، لا تقارن بما يتقاضاه نظراؤهم في الشركات الخاصة.

وأشاد الرئيس باللواء عبدالحي وزملائه الذين يشرفون على المشروعات التنموية، مشيراً إلى أنه «ينتهز الفرصة للرد على بعض ما يتردد من أقاويل مغلوطة عن دخل العاملين في المشروعات التنموية التي تنفذها الدولة».