اختطاف أردنييْن في جنوب أفريقيا

المصدر: عمان - وكالات

أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، أمس، أنها تتابع منذ الصباح أنباء عن اختطاف مواطنيْن في جنوب أفريقيا.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الخارجية الأردنية، سفيان القضاة، أن مركز العمليات والسفارة الأردنية في بريتوريا عاصمة جنوب أفريقيا، يتابعان الحادث عن كثب مع السلطات المحلية هناك.

وبيّن أن المعلومات الأولية تشير إلى أن المخطوفيْن الأردنيين أب وابنه، وهما من رجال الأعمال هناك، وأن الخاطفين طالبوا بفدية مالية مقابل إطلاق سراحهما. وأكد القضاة أن السفارة الأردنية في جنوب أفريقيا طلبت من وزارة الخارجية العمل فوراً ومن خلال الأجهزة المختصة للبحث عن المخطوفيْن وتحريرهما بأسرع وقت ممكن.

ولفت المسؤول الأردني إلى أن الوزارة شكلت خلية أزمة للتعامل مع هذا الحادث على مدار الساعة إلى أن يتم إطلاق سراح المخطوفيْن.